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НАЗК отримало доступ до 13 з 16 державних реєстрів

Новини » Політика    10.01.2019 - 21:00
НАЗК отримало доступ до 13 з 16 державних реєстрів
Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

У Нацагентстві не можуть отримати доступ до трьох реєстрів

Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило укладення протоколів щодо автоматизованого обміну інформацією з 13 реєстрами та інформаційними базами даних. Ця інформація міститься у відповіді НАЗК на запит РБК-Україна.

Як зазначається у відповіді, з метою укладення протоколів автоматизованого обміну ще з 3-ма реєстрами Міністерства юстиції (Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр) Національним агентством розроблений та схвалений Кабінетом міністрів проект закону щодо забезпечення належного доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформації, необхідної для реалізації його повноважень (реєстраційний номер 7276), який внесено до Верховної ради.

"Дотепер питання доступу до вищевказаних трьох реєстрів не вирішене, разом з тим не стане перешкодою для запуску ІТС ЛАК", - йдеться у відповіді.

Як повідомляло РБК-Україна, НАЗК планує запустити автоматизовану систему перевірки електронних декларацій ІТС ЛАК.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

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