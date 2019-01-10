НАЗК отримало доступ до 13 з 16 державних реєстрів

Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

У Нацагентстві не можуть отримати доступ до трьох реєстрів

Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило укладення протоколів щодо автоматизованого обміну інформацією з 13 реєстрами та інформаційними базами даних. Ця інформація міститься у відповіді НАЗК на запит РБК-Україна.

Як зазначається у відповіді, з метою укладення протоколів автоматизованого обміну ще з 3-ма реєстрами Міністерства юстиції (Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр) Національним агентством розроблений та схвалений Кабінетом міністрів проект закону щодо забезпечення належного доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформації, необхідної для реалізації його повноважень (реєстраційний номер 7276), який внесено до Верховної ради.

"Дотепер питання доступу до вищевказаних трьох реєстрів не вирішене, разом з тим не стане перешкодою для запуску ІТС ЛАК", - йдеться у відповіді.

Як повідомляло РБК-Україна, НАЗК планує запустити автоматизовану систему перевірки електронних декларацій ІТС ЛАК.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.