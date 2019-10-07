НАЗК опублікувало декларації військових прокурорів

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Був відкритий доступ до декларацій 117 військових прокурорів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до декларацій військових прокурорів в публічній частині реєстру. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Повідомляється, що в понеділок, 7 жовтня, НАЗК відкрило доступ до декларацій 117 військових прокурорів. Всі декларації стали доступні для перегляду в реєстрі.

"Сьогодні Національне агентство завершило роботи по відкриттю доступу до декларацій військових прокурорів в публічній частині Реєстру. Відкрито 596 документів по 117 осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що НАЗК планує розкрити декларації військових прокурорів з березня 2017 по 4 жовтня 2019. При цьому, вони доступ до них не буде закривати їх в подальшому.

До цього, 16 вересня, головний військовий прокурор України Віктор Чумак скасував постанову, яке забороняло відкритий доступ до декларацій військових прокурорів.

Нагадаємо, 2017 році НАЗК приховало декларації співробітників Генпрокуратури. У грудні 2017 року суд відмовився розсекретити електронні декларації військових прокурорів. Тоді ж стало відомо, що вони були засекречені рішенням колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса.