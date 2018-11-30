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НАЗК та ОБСЄ оцінять стан підготовки кампанії з виборів президента України

Новини » Політика    30.11.2018 - 10:43
НАЗК та ОБСЄ оцінять стан підготовки кампанії з виборів президента України
Ілюстративне фото (УНІАН)

У ОБСЄ зазначили, що їх завданням є дати рекомендації і сприяти поліпшенню передвиборчого процесу в Україні

Національне агентство з питань запобігання коррупції (НАЗК) разом з Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ візьме участь у спільній місії з оцінки потреб у контексті підготовки до спостереження за виборами президента України 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Зокрема, відповідне рішення було ухвалено під час зустрічі представників НАЗК та БДІПЛ у Києві.

У повідомленні підкреслюється, що на сьогодні в рамках робочої групи спільно з Центральною виборчою комісією (ЦВК) уже відпрацьовано проект порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост президента України. Вказано, що після того, як цей проект буде погоджений зацікавленими сторонами, робоча група розпочне роботу над проектом форми фінансових звітів виборчих фондів.

"Ми тут, щоб зрозуміти, як відбувається підготовка до проведення президентських виборів, зокрема, як готується до виконання відповідних функцій Національне агентство з питань запобігання корупції. Здійснення нашої діяльності в тому, щоб дати рекомендації і сприяти поліпшенню передвиборчого процесу в Україні", - зазначив директор департаменту з питань виборів БДІПЛ Александр Шлик.

Підкреслюється, що за результатами оцінки передвиборчого середовища та стану підготовки до виборів місія підготує рекомендації.

Нагадаємо, голова Верховної ради України Андрій Парубій раніше заявив, що дуже важливо отримати підтримку з боку НАТО в питанні кібербезпеки, особливо в рік напередодні виборів.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій підписав постанову про проведення виборів президента 31 березня 2019 року. У той же день вона була опублікована у виданні "Голос України".

Додамо також, голова ЦВК України Тетяна Сліпачук розповіла, що під час президентських виборів 2019 року за формуванні виборчих комісій можуть виникати складнощі.

Опубліковано постанову про вибори президента 31 березня 2019 року НАЗК затвердило план перевірок на 2019 рік
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