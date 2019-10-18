Минюст через суд хочет аннулировать регистрацию одной из партий

Иллюстративное фото (УНИАН)

Министерство подало иск в Окружной административный суд города Киева

Министерство юстиции хочет добиться аннулирования свидетельства Республиканской партии Украины через суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

Минюст просит аннулировать свидетельство политической силы, поскольку она не выдвигала кандидатов на парламентских и президентских выборах за последние 10 лет.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Министерства юстиции Украины к Республиканской партии Украины. Истец просит суд аннулировать регистрационное свидетельство указанной партии, так как за последние десять лет она не выдвигала кандидатов на очередных и внеочередных выборах Президента Украины, а также кандидатов на очередных, внеочередных, повторных и промежуточных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, ранее Апелляционный суд Киева вынес решение об аресте бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Он останется под стражей и не выйдет под залог.

Ранее РБК-Украина сообщало, что дело мэра Одессы Геннадия Труханова передали в Высший антикоррупционный суд. Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.