ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минюст через суд хочет аннулировать регистрацию одной из партий

Новости » Политика    18.10.2019 - 16:38
Минюст через суд хочет аннулировать регистрацию одной из партий
Иллюстративное фото (УНИАН)

Министерство подало иск в Окружной административный суд города Киева

Министерство юстиции хочет добиться аннулирования свидетельства Республиканской партии Украины через суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

Минюст просит аннулировать свидетельство политической силы, поскольку она не выдвигала кандидатов на парламентских и президентских выборах за последние 10 лет.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Министерства юстиции Украины к Республиканской партии Украины. Истец просит суд аннулировать регистрационное свидетельство указанной партии, так как за последние десять лет она не выдвигала кандидатов на очередных и внеочередных выборах Президента Украины, а также кандидатов на очередных, внеочередных, повторных и промежуточных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, ранее Апелляционный суд Киева вынес решение об аресте бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Он останется под стражей и не выйдет под залог.

Ранее РБК-Украина сообщало, что дело мэра Одессы Геннадия Труханова передали в Высший антикоррупционный суд. Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Вступил в силу закон об отмене финансирования проигравших выборы партий Опубликован закон об отмене финансирования проигравших выборы партий
Новости Украины партияМинистерство юстиции Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь