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НАПК виявило порушення фінансової звітності у 58 партій

Новини » Політика    21.10.2019 - 10:55
НАПК виявило порушення фінансової звітності у 58 партій
Фото: НАПК (РБК-Україна)

У список потрапили майже всі партії, що пройшли до парламенту 9-го скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у фінансових звітах українських політичний партій за II квартал 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, 58 висновків містять інформацію про порушення подання звіту політичної партії та порядку одержання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 Адміністративного кодексу України.

Зокрема, порушення виявлені у звітах парламентський партій 9-го скликання Верховної ради - "Слуга народу", "Опозиційної платформи - За життя", "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" та "Голосу".

"У звітах політичних партій, що увійшли до парламенту, виявлено факти здійснення внесків особами з непогашеним податковим боргом, що заборонено законом. Протоколи про адміністративні правопорушення будуть складені уповноваженими особами Національного агентства на фізичних осіб-внескодавців", - йдеться в повідомленні.

Також виявлені порушення у фінансових звітах таких партій: "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Громадянська позиція", "Демальянс", "Єдина сила", "Комуністична партія України", "Конгрес українських націоналістів", "Національний корпус", "Наші", "Об'єднання Самопоміч", "Партія Шарія", "Правий сектор", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", "Сила і честь", "Сила людей", "УДАР", "Українська стратегія Гройсмана", "5.10".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції через суд хоче анулювати реєстрацію однієї з українських партій через те, що політсила не висувала своїх кандидатів на парламентських і президентських виборах в останні 10 років.

Також РБК-Україна писало, що 18 жовтня набрав чинності закон про скасування фінансування партій, які програли вибори. Раніше партії, які долали 2-відсотковий бар'єр на виборах, отримували фінансування з держбюджету.

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