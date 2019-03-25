НАПК нашло нарушения в отчетах "Оппозиционного блока"

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НАПК нашло нарушения в отчетах 9 партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло нарушения в отчетах девяти политических партий, в часности "Оппозиционный блок" и "Партия регионов". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

По результатам анализа выявлены нарушения в отчетах девяти политических партий: "Украинская народная партия", "Народно-трудовой союз Украины", "Українська громадська рада", "Украинская партия "Зелена планета", "Партия Народный порядок", "Всеукраинская политическая партия - Экология и социальная защита", "Партия регионов", "Конгресс украинских националистов", "Оппозиционный блок".

"Выводы относительно партий-нарушителей содержат информацию о нарушении порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило 15 человек прибыть в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях. Также НАПК вызвало нардепа Александра Вилкула.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в отчетах партий "Демократическая партия венгров Украины", "Республика", "Сам за себя", "Справа".