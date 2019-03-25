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НАЗК знайшло порушення у звітах "Опозиційного блоку"

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 16:07
НАЗК знайшло порушення у звітах "Опозиційного блоку"
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

НАЗК знайшло порушення у звітах 9 партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) знайшло порушення у звітах дев'яти політичних партій, в часності "Опозиційний блок" та "Партія регіонів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

За результатами аналізу виявлені порушення у звітах дев'яти політичних партій: "Українська народна партія", "Народно-трудовий союз України", "Українська громадська рада", "Українська партія "Зелена планета", "Партія Народний порядок", "Всеукраїнська політична партія - Екологія та соціальний захист", "Партія регіонів", "Конгрес українських націоналістів", "Опозиційний блок".

"Висновки щодо партій-порушників містять інформацію про порушення порядку подання звіту політичної партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 15 осіб прибути в НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення. Також НАЗК викликало нардепа Олександра Вілкула.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у звітах партій "Демократична партія угорців України", "Республіка", "Сам за себе", "Справа".

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