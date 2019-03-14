ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАЗК виявило порушення у звітах семи політпартій

Новини » Політика    14.03.2019 - 10:59
НАЗК виявило порушення у звітах семи політпартій
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Звіти подавалися за ІV квартал 2018 року

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у звітах семи політичних партій за ІV квартал 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК

Як зазначається, всього агентство затвердило 110 висновків за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІV квартал 2018 року.

За результатами аналізу виявлені порушення у звітах семи політичних партій: "Європейська ліберальна партія", "Партія заробітчан України", "Нова демократія", "Демократична партія угорців України", "Республіка", "Сам за себе", "Справа".

Висновки щодо цих політичних партій містять інформацію про порушення порядку подання звіту політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Повідомляється, що всього за ІV квартал 2018 року до Національного агентства надійшли 276 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

РБК-Україна писало, що НАЗК виявило ознаки умисного неподання декларацій 12 посадовими особами.

Раніше повідомлялося, що НАЗК в ході повних перевірок декларацій виявило недостовірні відомості на 8,6 млрд грн

У парламенті анонсували звіт НАБУ НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо Тарути
Новини України отчетНАПК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся