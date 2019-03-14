НАЗК виявило порушення у звітах семи політпартій

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Звіти подавалися за ІV квартал 2018 року

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у звітах семи політичних партій за ІV квартал 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК,

Як зазначається, всього агентство затвердило 110 висновків за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІV квартал 2018 року.

За результатами аналізу виявлені порушення у звітах семи політичних партій: "Європейська ліберальна партія", "Партія заробітчан України", "Нова демократія", "Демократична партія угорців України", "Республіка", "Сам за себе", "Справа".

Висновки щодо цих політичних партій містять інформацію про порушення порядку подання звіту політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Повідомляється, що всього за ІV квартал 2018 року до Національного агентства надійшли 276 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

РБК-Україна писало, що НАЗК виявило ознаки умисного неподання декларацій 12 посадовими особами.

Раніше повідомлялося, що НАЗК в ході повних перевірок декларацій виявило недостовірні відомості на 8,6 млрд грн