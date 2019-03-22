Вілкула викликали в НАЗК для надання пояснень про адмінпорушення

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Всього НАЗК викликало 15 осіб для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адмінправопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 15 осіб прибути в НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

За ознаками порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НАЗК викликали:

Вілкула Олександра, народного депутата України;

Вадима Кривохатька, народного депутата України;

Гончарова Володимира, депутата Київради;

В'ячеслава Непопа, заступника голови КМДА;

Ковешникову Тетяну, першого заступника Голови з питань акредитації Національного агентства з акредитації України;

Бадахова Назіра, начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області;

Олійника Юрія, Коротичанського селищного голову Харківського району Харківської області

За ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення:

Васьковського Максима, старшого оперуповноваженого Могилів-Подільського МРВ УСБУ у Вінницькій області;

Рудковського Семена, колишнього старшого інспектора штурмового взводу № 2 (м. Житомир) воєнізованого формування Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції;

За ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік:

Пличка Григорія, депутата Черкаської обласної ради;

Іванову Аллу, суддю Рівненського окружного адміністративного суду;

Зіброву Ірину, начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) на митній території Азовського моря, Державної Азовської морської екологічної інспекції;

За ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:

Бондаренка Євгенія, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області;

За ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:

Бондаренка Євгенія, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області;

Водька Сергія, колишнього начальника управління внутрішньої безпеки у Волинській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції;

Колака Валерія, головного державного інспектора-ревізора ГУДФС в Харківській області

Нагадаємо, НАЗК прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-чиновників.

Раніше відомство повідомляло, що не може встановлювати ознаки незаконного збагачення в 500 деклараціях з-за скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення.