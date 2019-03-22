Вілкула викликали в НАЗК для надання пояснень про адмінпорушення
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Всього НАЗК викликало 15 осіб для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адмінправопорушення
Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 15 осіб прибути в НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.
За ознаками порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НАЗК викликали:
- Вілкула Олександра, народного депутата України;
- Вадима Кривохатька, народного депутата України;
- Гончарова Володимира, депутата Київради;
- В'ячеслава Непопа, заступника голови КМДА;
- Ковешникову Тетяну, першого заступника Голови з питань акредитації Національного агентства з акредитації України;
- Бадахова Назіра, начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області;
- Олійника Юрія, Коротичанського селищного голову Харківського району Харківської області
За ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення:
- Васьковського Максима, старшого оперуповноваженого Могилів-Подільського МРВ УСБУ у Вінницькій області;
- Рудковського Семена, колишнього старшого інспектора штурмового взводу № 2 (м. Житомир) воєнізованого формування Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції;
За ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік:
- Пличка Григорія, депутата Черкаської обласної ради;
- Іванову Аллу, суддю Рівненського окружного адміністративного суду;
- Зіброву Ірину, начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) на митній території Азовського моря, Державної Азовської морської екологічної інспекції;
За ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:
- Бондаренка Євгенія, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області;
За ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:
- Бондаренка Євгенія, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області;
- Водька Сергія, колишнього начальника управління внутрішньої безпеки у Волинській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції;
- Колака Валерія, головного державного інспектора-ревізора ГУДФС в Харківській області
Нагадаємо, НАЗК прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-чиновників.
Раніше відомство повідомляло, що не може встановлювати ознаки незаконного збагачення в 500 деклараціях з-за скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення.