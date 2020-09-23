НАПК нашло нарушений в декларациях чиновников на 358 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило у чиновников незадекларированного имущества на 358 миллионов гривен. Среди топ-нарушителей - экс-министр и местные депутаты.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Наибольшую сумму недостоверных сведений обнаружили у таких декларантов:
НАПК направило правоохранителям материалы проверок 42 деклараций по признакам уголовного правонарушения (ст. 366-1 УК украины). Также агентство направило в суд три административных протокола по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.
Напомним, ранее НАПК вызвало на допрос представителей 11 партий из-за возможных нарушений в финансовой отчетности.
Отметим, ранее в НАПК разъяснили, должны ли кандидаты на местных выборах подавать декларации.