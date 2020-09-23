НАЗК знайшло порушень у деклараціях чиновників на 358 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у чиновників незадекларованого майна на 358 мільйонів гривень. Серед топ-порушників - екс-міністр і місцеві депутати.
Про це повідомляє прес-служба НАПК.
Найбільшу суму недостовірних відомостей виявили у таких декларантів:
НАЗК направило правоохоронцям матеріали перевірок 42 декларацій за ознаками кримінального правопорушення (ст. 366-1 КК України). Також агентство направило до суду три адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.
Нагадаємо, раніше НАЗК викликало на допит представників 11 партій з-за можливих порушень фінансової звітності.
Відзначимо, раніше в НАЗК роз'яснили, чи повинні кандидати на місцевих виборах подавати декларації.