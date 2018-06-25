Висновки були затверджені на засіданні Національного агентства 22 червня

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) затвердило ще 67 висновків за результатами звітів політичних партій. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"НАЗК продовжує здійснювати аналіз звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року та підготувало чергові 67 висновків про результати такого аналізу", - йдеться у повідомленні.

Так, рішення про затвердження висновків про результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру прийняте на засіданні Національного агентства 22 червня.

Повідомляється, що дев’ять висновків містять інформацію про виявлені порушення вимог законодавства, зокрема статті 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення - подання звіту без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій, несвоєчасність подання, порушення строку подання.

Ще три висновки містять інформацію про виявлені порушення вимог законодавства в частині порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки, відповідно до статті 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Висновки оприлюднені за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 13-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.