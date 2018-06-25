Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

НАЗК затвердило ще 67 висновків за результатами звітів політичних партій

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 16:59
Фото: НАЗК (РБК-Україна)
Фото: НАЗК (РБК-Україна)

Висновки були затверджені на засіданні Національного агентства 22 червня

Національне  агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) затвердило ще 67 висновків за результатами звітів політичних партій. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"НАЗК продовжує здійснювати аналіз звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року та підготувало  чергові 67 висновків про результати такого аналізу", - йдеться у повідомленні.

Так, рішення  про затвердження висновків про результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру прийняте на засіданні Національного агентства 22 червня.

Повідомляється, що дев’ять висновків містять інформацію про  виявлені порушення  вимог законодавства, зокрема статті 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення - подання звіту без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій, несвоєчасність подання, порушення строку подання.

Ще три висновки містять інформацію про виявлені порушення вимог законодавства в частині порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки, відповідно до статті 212-15  Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Висновки оприлюднені за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій  стосовно 13-ти осіб,  уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

НАЗК затвердило результати перевірок декларацій ще 13 посадовців НАЗК внесло припис Гриневич
Теги публікації: НАПК  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся