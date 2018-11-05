НАПК направило в суд шесть админпротоколов в отношении двух должностных лиц

Фото: НАПК (из открытых источников)

Главврач Каховской райбольницы Александр Виттиха и и.о. директора ГП "Центр оценки и информации" Вячеслав Леманинца нарушили требования антикоррупционного законодательства

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) направило в суд шесть административных протоколов в отношении двух должностных лиц. Об этом ообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В частности, в связи с нарушением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП в отношении двух должностных лиц.

Сообщается, что в связи с несообщением и совершением действий в условиях реального конфликта интересов составлены протоколы в отношении главного врача Каховской районной больницы Александра Виттиха, который совершил выплату вознаграждения своим близким лицам (дочерям), работающим в его подчинении.

Кроме того, составлено четыре протокола в отношении и.о. директора ГП "Центр оценки и информации" Вячеслава Леманинца, который принял на работу близкого человека. Также он подписал приказ "Об установлении совмещения" относительно указанного лица.

Указанные лица не сообщили о наличии реального конфликта интересов и совершили действия в условиях такого конфликта.

Напомним, ранее НАПК назвало топ-нарушения антикоррупционного законодательства октября.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщил в полицию о случаях представления недостоверной информации о доходах и умышленное непредставление деклараций девятью чиновниками.