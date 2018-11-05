НАЗК направило до суду шість адмінпротоколів стосовно двох посадових осіб

Фото: НАПК (з відкритих джерел)

Головлікар Каховськох райлікарні Олександр Віттіха та в. о. директора ДП "Центр оцінки та інформації" В'ячеслав Леманинця порушили вимоги антикорупційного законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду шість адміністративних протоколів щодо двох посадових осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зокрема, у зв'язку з порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено протоколи по 1 ч. ч. і 2 ст. 172-7 КУпАП стосовно двох посадових осіб.

Повідомляється, що у зв'язку з неповідомленням та вчиненням дій в умовах реального конфлікту інтересів складено протоколи стосовно головного лікаря Каховської районної лікарні Олександра Віттіха, який здійснив виплату винагороди своїм близьким особам (дочкам), які працюють у його підпорядкуванні.

Крім того, складено чотири протоколи у відношенні в.о. директора ДП "Центр оцінки та інформації" В'ячеслава Леманинця, який прийняв на роботу близьку людину. Також він підписав наказ "Про встановлення суміщення" щодо зазначеної особи.

Зазначені особи не повідомили про наявність реального конфлікту інтересів та вчинили дії в умовах такого конфлікту.

Нагадаємо, раніше НАЗК назвало топ-порушення антикорупційного законодавства жовтня.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції повідомив в поліцію про випадки подання недостовірної інформації про доходи та умисне неподання декларацій дев'ятьма чиновниками.