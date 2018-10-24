НАПК направило в суд протоколы в отношении главы Ровенской ОГА и проректора НАУ

Фото: НАПК (УНИАН)

Направлены протоколы о несвоевременном представлении деклараций и сокрытии реальных доходов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций и непредставление уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии. Решения об этом приняты на заседании Национального агентства, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в декларации председателя Ровенской областной государственной администрации Алексея Муляренка были выявлены недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму 242,67 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

"Проректор Национального авиационного университета Валерий Чепиженко не внес информацию в Единый государственный реестр в связи с получением в частную собственность двух квартир стоимостью 365 190 грн и 535 680 грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает агентство, еще 10 протоколов направлено в суд в отношении нынешних и уволенных должностных лиц Национальной полиции, ГФС, Секретариата Кабинета министров Украины, Киевского городского совета, Киевской местной прокуратуры и Украинского государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", которые несвоевременно подали декларации и не сообщили о существенных изменениях в имущественном состоянии

"Ответственность за несвоевременное представление декларации и несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частями первой и второй статьи 172-6 Куоап", - добавили в ведомство.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки уголовных правонарушений - умышленного непредставления деклараций 13-ю должностными лицами. Соответствующие обоснованные выводы направлены в органы Нацполиции и прокуратуры.