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НАЗК направило до суду протоколи щодо голови Рівненської ОДА і проректора НАУ

Новини » Політика    24.10.2018 - 10:10
Фото: НАЗК (УНІАН)
Фото: НАЗК (УНІАН)

Направлено протоколи про несвоєчасне подання декларацій та приховування реальних доходів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 14 протоколів про адміністративні правопорушення за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій та неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Рішення про це прийняті на засіданні Національного агентства, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Так, у декларації голови Рівненської обласної державної адміністрації Олексія Муляренка було виявлено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 242,67 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"Проректор Національного авіаційного університету Валерій Чепіженко не вніс інформацію до Єдиного державного реєстру в зв’язку з отриманням у приватну власність двох квартир вартістю 365 190 грн та 535 680 грн", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначає агенство, ще 10 протоколів направлено до суду щодо нинішніх та звільнених посадовців  Національної поліції, ДФС, Секретаріату Кабінету міністрів України, Київської міської ради, Київської місцевої прокуратури та Українського державного підприємства "Укрхімтрансаміак", які несвоєчасно подали декларації та не повідомили про суттєві зміни в майновому стані.

"Відповідальність за несвоєчасне подання декларації та неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані передбачена частинами першою та другою статті 172-6 КУпАП", - додали у відомство.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень - умисного неподання декларацій 13-ма посадовцями. Відповідні обґрунтовані висновки направлені до органів Нацполіції та прокуратури.

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