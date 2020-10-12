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Протоколы по нардепу от "Слуги народа" направили в суд из-за деклараций

Автор: Юлия Струк

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд административные протоколы в отношении народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. Два протокола направили за несвоевременное декларирование.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"С 5 по 9 октября НАПК составило и направило в суд 7 административных протоколов. Административные протоколы по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены по таким должностным лицам... Руслан Горбенко, народный депутат Украины (2 протокола)", - сказано в сообщении.

Кроме того, протоколы направили и в отношении бывшего главы Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого.

Напомним, ранее НАПК вызвало трех бывших депутатов Верховной рады. В ведомстве заявили, что они несвоевременно подали декларации.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою отставку из-за несвоевременного информирования им НАПК об изменениях в имущественном состоянии его семьи.

Агентство выписало главе государства два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, материалы должны были передать в суд.

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