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Протоколи по нардепу від "Слуги народу" направили до суду через декларації

Автор: Юлія Струк

Національне агентство з питань запобігання корупції направило в суд адміністративні протоколи щодо народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка. Два протоколи направили за несвоєчасне декларування.

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Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"З 5 до 9 жовтня НАЗК склало та направило до суду 7 адміністративних протоколів. Адміністративні протоколи за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено щодо таких посадовців... Руслан Горбенко, народний депутат України (2 протоколи)", - сказано у повідомленні.

Крім того, протоколи направили і щодо колишнього глави Державного агентства резерву Ярослава Погорілого.

Нагадаємо, раніше НАЗК викликало трьох колишніх депутатів Верховної ради. У відомстві заявили, що вони несвоєчасно подали декларації.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський прокоментував свою відставку через несвоєчасне інформування їм НАЗК про зміни в майновому стані його сім'ї.

Агентство виписало главі держави два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, матеріали повинні були передати в суд.

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