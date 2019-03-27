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НАПК направило в суд админпротоколы на трех судей

Новости » Политика    27.03.2019 - 13:17
НАПК направило в суд админпротоколы на трех судей
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Админпротоколы касаются несвоевременного представления деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд 7 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении пяти должностных лиц за несоблюдение требований закона Украины "О предотвращении коррупции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЗК.

Как отмечается, в суд направлен протокол в отношении Вячеслава Зеленина, который перед увольнением с должности судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда несвоевременно без уважительных причин подал декларацию за период, не охваченный ранее поданными декларациями.

В суд также направлен протокол об административном правонарушении в отношении судьи Западного апелляционного хозяйственного суда Олега Матущака, который несвоевременно без уважительных причин подал ежегодную декларацию за 2017 год.

Также в суд направлено два протокола в отношении судьи Ровенского окружного административного суда Андрея Сала, который несвоевременно без уважительных причин подал ежегодные декларации за 2016 и 2017 годы.

Кроме того, составлен протокол в отношении Константина Соколенко, который находясь на должности директора государственного предприятия "Белоцерковский завод "Эталон", несвоевременно без уважительных причин подал ежегодную декларацию за 2017 год.

Еще два протокола направлены в суд в отношении начальника отдела Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Евгения Сирыка, который без уважительных причин не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии после приобретения в собственность квартиры и получение дохода от продажи автомобиля.

РБК-Украина писало, что НАПК во время полной проверки деклараций председателя Госрезерва Вадима Мосийчука и судьи Апелляционного суда Донецкой области Бориса Половинкина выявило признаки умышленного декларирование недостоверной информации.

Напомним, 19 марта НАПК приняло решение о начале проведения полных проверок следующих 100 деклараций топ-чиновников.

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