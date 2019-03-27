НАЗК направило до суду адмінпротоколи на трьох суддів

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Адмінпротоколи стосуються несвоєчасного подання декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 7 протоколів про адміністративні правопорушення, складених стосовно п'яти посадовців за недотримання вимог закону України "Про запобігання корупції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, до суду направлено протокол стосовно Вячеслава Зеленіна, який перед звільненням з посади судді Київського апеляційного господарського суду несвоєчасно без поважних причин подав декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

До суду також направлено протокол про адміністративне правопорушення стосовно судді Західного апеляційного господарського суду Олега Матущака, який несвоєчасно без поважних причин подав щорічну декларацію за 2017 рік.

Також до суду направлено два протоколи стосовно судді Рівненського окружного адміністративного суду Андрія Сала, який несвоєчасно без поважних причин подав щорічні декларації за 2016 та 2017 роки.

Крім того, складено протокол стосовно Костянтина Соколенка, який перебуваючи на посаді директора державного підприємства "Білоцерківський завод "Еталон", несвоєчасно без поважних причин подав щорічну декларацію за 2017 рік.

Ще два протоколи направлено до суду стосовно начальника відділу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Євгена Сірика, який без поважних причин не повідомив про суттєві зміни в майновому стані після набуття у власність квартири та отримання доходу від продажу автомобіля.

РБК-Україна писало, що НАЗК під час повної перевірки декларацій голови Держрезерву Вадима Мосійчука та судді Апеляційного суду Донецької області Бориса Половінкіна виявило ознаки умисного декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, 19 березня НАЗК прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-чиновників.