НАПК проведет полные проверки е-деклараций трех нардепов

Среди нардепов - Евгений Мураев
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций 12 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Среди них есть трое народных депутатов Украины, передает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что НАПК проверит декларации депутатов и должностных лиц за 2015 - 2017 годы.
Так, будут проверяться декларации лиц, которые были поданы:
- Белоусом Олегом Дмитриевичем, прокурором Киевской местной прокуратуры №7, за 2017 год.
- Богуслаевым Вячеславом Александровичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.
- Вашурой Савелием Анатольевичем, депутатом Мариупольского городского совета Донецкой области, за 2016 и 2017 годы.
- Земенком Сергеем Васильевичем, старшим инспектором дежурного отдела оперативного реагирования управления "Корпуса оперативно-внезапной действия" ГУНП в Киевской области, за 2016 год и 2017 год (после увольнения).
- Крахмильцем Русланом Петровичем, начальником Прилукского отдела полиции ГУНП в Черниговской области, на основании информации, полученной от Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, 2015, 2016, 2017 годы.
- Мураевым Евгением Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.
- Нагорянським Сергеем Ивановичем, судьей Окружного административного суда города Киева, за 2015 год (исправлена), а также за 2016 и 2017 годы.
- Панайотовым Евгением Александровичем, детективом Национального бюро Второго отдела детективов Первого подразделения детективов Головного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, за 2015, 2016, 2017 годы.
- Суходубовим Дмитрием Владимировичем, начальником отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Харьковской области, за 2015, 2016, 2017 годы.
- Тереховым Игорем Александровичем, первым заместителем городского головы Харьковского городского совета, за 2015 год (исправлена), а также за 2016 и 2017 годы.
- Фокиным Сергеем Александровичем, прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области, за 2015 год.
- Шкирей Игорем Николаевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 года и 2017 год (исправлена).
"Также были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены десятью субъектами декларирования, среди которых два народных депутата Украины. Кроме того, принято решение о продлении срока полной проверки деклараций 33-х субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней", - сообщили в НАПК.
Напомним, сегодня Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование и составило обвинительный акт в отношении одного из судей Высшего административного суда Украины (ВАСУ) по недостоверные данные, внесенные в электронной декларации. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении этого лица в суд для рассмотрения по существу.