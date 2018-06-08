НАПК проведет полные проверки е-деклараций трех нардепов

Среди нардепов - Евгений Мураев

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций 12 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Среди них есть трое народных депутатов Украины, передает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что НАПК проверит декларации депутатов и должностных лиц за 2015 - 2017 годы.

Так, будут проверяться декларации лиц, которые были поданы:

Белоусом Олегом Дмитриевичем, прокурором Киевской местной прокуратуры №7, за 2017 год.

Богуслаевым Вячеславом Александровичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.

Вашурой Савелием Анатольевичем, депутатом Мариупольского городского совета Донецкой области, за 2016 и 2017 годы.

Земенком Сергеем Васильевичем, старшим инспектором дежурного отдела оперативного реагирования управления "Корпуса оперативно-внезапной действия" ГУНП в Киевской области, за 2016 год и 2017 год (после увольнения).

Крахмильцем Русланом Петровичем, начальником Прилукского отдела полиции ГУНП в Черниговской области, на основании информации, полученной от Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, 2015, 2016, 2017 годы.

Мураевым Евгением Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.

Нагорянським Сергеем Ивановичем, судьей Окружного административного суда города Киева, за 2015 год (исправлена), а также за 2016 и 2017 годы.

Панайотовым Евгением Александровичем, детективом Национального бюро Второго отдела детективов Первого подразделения детективов Головного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, за 2015, 2016, 2017 годы.

Суходубовим Дмитрием Владимировичем, начальником отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Харьковской области, за 2015, 2016, 2017 годы.

Тереховым Игорем Александровичем, первым заместителем городского головы Харьковского городского совета, за 2015 год (исправлена), а также за 2016 и 2017 годы.

Фокиным Сергеем Александровичем, прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области, за 2015 год.

Шкирей Игорем Николаевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 года и 2017 год (исправлена).

"Также были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены десятью субъектами декларирования, среди которых два народных депутата Украины. Кроме того, принято решение о продлении срока полной проверки деклараций 33-х субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней", - сообщили в НАПК.

Напомним, сегодня Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование и составило обвинительный акт в отношении одного из судей Высшего административного суда Украины (ВАСУ) по недостоверные данные, внесенные в электронной декларации. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении этого лица в суд для рассмотрения по существу.