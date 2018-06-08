Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

НАПК проведет полные проверки е-деклараций трех нардепов

НовостиПолитика    08.06.2018 - 15:26
Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)
Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)

Среди нардепов - Евгений Мураев

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций 12 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Среди них есть трое народных депутатов Украины, передает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что НАПК проверит декларации депутатов и должностных лиц за 2015 - 2017 годы.

Так, будут проверяться декларации лиц, которые были поданы:

  • Белоусом Олегом Дмитриевичем, прокурором Киевской местной прокуратуры №7, за 2017 год.
  • Богуслаевым Вячеславом Александровичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.
  • Вашурой Савелием Анатольевичем, депутатом Мариупольского городского совета Донецкой области, за 2016 и 2017 годы.
  • Земенком Сергеем Васильевичем, старшим инспектором дежурного отдела оперативного реагирования управления "Корпуса оперативно-внезапной действия" ГУНП в Киевской области, за 2016 год и 2017 год (после увольнения).
  • Крахмильцем Русланом Петровичем, начальником Прилукского отдела полиции ГУНП в Черниговской области, на основании информации, полученной от Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, 2015, 2016, 2017 годы.
  • Мураевым Евгением Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.
  • Нагорянським Сергеем Ивановичем, судьей Окружного административного суда города Киева, за 2015 год (исправлена), а также за 2016 и 2017 годы.
  • Панайотовым Евгением Александровичем, детективом Национального бюро Второго отдела детективов Первого подразделения детективов Головного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, за 2015, 2016, 2017 годы.
  • Суходубовим Дмитрием Владимировичем, начальником отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Харьковской области, за 2015, 2016, 2017 годы.
  • Тереховым Игорем Александровичем, первым заместителем городского головы Харьковского городского совета, за 2015 год (исправлена), а также за 2016 и 2017 годы.
  • Фокиным Сергеем Александровичем, прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области, за 2015 год.
  • Шкирей Игорем Николаевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 года и 2017 год (исправлена).

"Также были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены десятью субъектами декларирования, среди которых два народных депутата Украины. Кроме того, принято решение о продлении срока полной проверки деклараций 33-х субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней", - сообщили в НАПК.

Напомним, сегодня Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование и составило обвинительный акт в отношении одного из судей Высшего административного суда Украины (ВАСУ) по недостоверные данные, внесенные в электронной декларации. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении этого лица в суд для рассмотрения по существу.

НАПК внесло предписание главе Луганской ОГА НАПК направило в суд 4 админпротокола после проверок в двух госорганах
Теги публикации: декларация, НАПК  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ
Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)
В сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма (видео)
Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь