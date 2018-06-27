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Інтерв'ю

НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо Дейдея

НовиниПолітика    27.06.2018 - 12:15
Фото: Євген Дейдей (УНІАН)
Фото: Євген Дейдей (УНІАН)

Йдеться про направлення нардепом запиту до генпрокурора задля "задоволення приватного інтересу"

Національне агентство з питань запобігання коррупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення стосовно депутата Верховної ради України Євгена Дейдея. Про це повідомляє прес-служба агентства.

"Складено протокол стосовно народного депутата України Євгена Дейдея. Національне агентство встановило, що Євген Дейдей у вересні 2017 року, користуючись депутатськими повноваженнями задля задоволення приватного інтересу, здійснював дії на користь себе під час направлення депутатського звернення до генерального прокурора України", - сказано у повідомленні.

Вказано, що такі дії містять ознаки адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення - вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, до суду направлено ще кілька протоколів.

Так, складено протокол щодо начальника Держлікслужби у Кіровоградській області Лілії Панфілової, яка підписала наказ про виплату премій працівникам служби, преміювавши при цьому й себе.

Також протокол направлено щодо начальника одного з відділів Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області Анатолія Діхтяра. Посадовець виконував роботу голови державної екзаменаційної комісії у закладі вищої освіти, яка не є безпосередньо викладацькою (або педагогічною) діяльністю.

Крім того, складено протокол стосовно провідного лікаря ветеринарної медицини прикордонного інспекційного пункту Одеської регіональної служби Держветсанконтролю Катерини Збудчак. Встановлено, що лікар отримала у власність подарунок (станцію технічного обслуговування) від громадянки, яка не є їй близькою особою, чим порушила встановлені статтею 23 закону обмеження щодо одержання подарунків.

"Національне агентство зазначає, що складення протоколу і направлення його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК проведе повні перевірки е-декларацій трьох нардепів.

НАЗК напривило до Нацполіції 4 висновки і 5 протоколів через е-декларації НАЗК затвердило ще 67 висновків за результатами звітів політичних партій
Теги публікації: НАПК  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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