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НАЗК направило до суду 15 протоколів про адмінпорушення

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 13:49
НАЗК направило до суду 15 протоколів про адмінпорушення
Фото: портал НАЗК для е-декларацій (УНІАН)

Адмінпротоколи стосуються, зокрема, недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфліктів інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 15 адміністративних протоколів за недотримання вимог закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК

Як зазначається, чотири адмінпротоколи направили до суду стосовно в.о. генерального директора "Українського агентства з авторських та суміжних прав" Дмитра Костюка, який від імені організації з собою, як фізичною особою - працівником зазначеної організації, уклав договір безвідсоткової позики на суму 3,53 млн гривень та 340 тис. гривень.

Крім того, направлено до суду чотири адмінпротоколи стосовно секретаря Михайлівської сільської ради Миколаївської області Галини Маркіної, яка голосувала за надання самій собі премій у розмірі 50% та 100%. А головний лікар Згурівської центральної районної лікарні Василь Моцюк підписав наказ про надання надбавки своїй підлеглій - власній дружині, яка працює лікарем-статистиком. Стосовно нього також направлено до суду 4 адмінпротоколи.

Депутат Лисичанської міської ради Павло Кирилов голосував за продаж йому земельної ділянки для експлуатації комплексу пекарні та ангара. Стосовно депутата направлено до суду адмінпротокол.  

Крім того, НАЗК встановило, що державний експерт служби з питань безпеки у воєнній сфері Апарату Ради національної безпеки і оборони України Іван Мартиненко та посадовець Апеляційного суду Київської області Артем Попсуй приховали факт сумісництва. Держексперт приховав, що паралельно займав посаду директора Мокрокалигірського психоневрологічного інтернату, а посадовець Апеляційного суду за сумісництвом працював директором товариства "ДімАрт". Стосовно цих осіб також направлено адмінпротоколи до суду.

Вказані діяння містять ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності). 

Нагадаємо, НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів за фактами порушень встановлених законом термінів подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства.

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