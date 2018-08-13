НАПК направило НАБУ 3 вывода по декларациям нардепа и судьи

Соответствующие решения были приняты на последнем заседании Нацагентства

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) еще 3 обоснованных вывода относительно декларирования недостоверной информации на сумму более чем 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Решения об этом приняты на последнем заседании НАПК, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщается, не выполнили требования ЗУ "О предотвращении коррупции" народный депутат Дмитрий Святаш и экс-судья Верховного суда Украины Александр Потыльчак.

Установлено, что Святаш в декларации за 2015 год не указал расходы на приобретение авиабилетов на сумму 62 тыс. 422 гривен и не отразил финансовые обязательства перед банком в размере 600 тыс. 862 евро и 618 386 долларов.

Эти обязательства также не указаны в декларации депутата за 2016 год и на то время составляли 450 тыс. 297 евро и 467 тыс. 512 долларов.

"Потыльчак, подавая декларация за 2016 год не отметил, что его жена является владельцем ООО "Юридическая группа "Константа" с уставным капиталом 26 тыс. 200 грн, не указал информацию о стоимости 2-х земельных участков, принадлежащих ей на праве собственности и стоимость которых согласно договорам купли-продажи составляет 43 тыс. 700 грн и 218 тыс. 500 гривен и не задекларировал доход жены в сумме 225 тыс. грн. Собственный доход в общем размере 530 тыс. 545 грн бывший судья также не указал в декларации", - говорится в сообщении.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд еще 7 протоколов об административных правонарушениях за несвоевременное представление электронных деклараций в Министерстве внутренних дел Украины.

Трое должностных лиц МВД несвоевременно подали уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также ранее НАПК внесло предписание председателю Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву.

Предписания внесены председателю Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрию Терентьеву в отношении должностного лица АМКУ Татьяны Моркотенко, а также и.о. главы Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Василию Саранчи в отношении чиновника управления Дмитрия Бондаренко.