НАЗК направило до НАБУ 3 обґрунтовані висновки щодо депутата та судді

Відповідні рішення були прийняті на останньому засіданні Нацагентства

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) ще 3 обґрунтовані висновки щодо декларування недостовірної інформації на суму більше ніж 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Рішення про це прийняті на останньому засіданні НАЗК, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомляється, не дотримались вимог ЗУ "Про запобігання корупції" народний депутат Дмитро Святаш та екс-суддя Верховного суду України Олександр Потильчак.

Так встановлено, що Дмитро Святаш у декларації за 2015 рік не вказав разовий видаток на придбання авіаквитків на суму 62 тис.422 грн та не відобразив фінансові зобов’язання перед банком у розмірі 600 тис. 862 євро та 618 тис. 386 доларів.

Ці зобов’язання також не вказані в декларації депутата за 2016 рік і на той час становили 450 тис. 297 євро та 467 тис. 512 доларів.

"Потильчак, подаючи декларація за 2016 рік не зазначив, що його дружина є власником ТОВ "Юридична група "Константа" зі статутним капіталом 26 тис. 200 грн, не вказав інформацію про вартість 2-х земельних ділянок, які їй належать на праві власності та вартість яких відповідно до договорів купівлі-продажу становить 43 тис. 700 грн та 218 тис. 500 гривень та не задекларував дохід дружини у сумі 225 тис грн. Власний дохід у загальному розмірі 530 тис. 545 грн колишній суддя також не вказав у декларації", - йдеться у повідомленні.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду ще 7 протоколів про адміністративні правопорушення через несвоєчасне подання електронних декларацій у Міністерстві внутрішніх справ України.

Троє посадовців МВС несвоєчасно подали повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, внаслідок отримання доходу на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також НАЗК внесло припис голові Антимонопольного комітету України Юрію Терентьєву.

Приписи внесено голові Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрію Терентьєву стосовно посадової особи АМКУ Тетяни Моркотенко та в.о. глави Головного управління Держгеокадастру у Харківській області Василю Саранчі стосовно посадовця управління Дмитра Бондаренка.