В НАПК напомнили, когда партии должны представить финансовые отчеты за 2-й квартал

Агентство напомнило главам партий об ответственности за нарушение сроков представления отчетов

Политические партии до 9 августа должны подать в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) финансовые отчеты за второй квартал этого года. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Ведомство информирует, что по состоянию на 1 августа 2018 года отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за отчетный период в агентство подала 61 партия.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции обращает внимание представителей политических партий, что 9 августа 2018 года истекает срок подачи в Национальное агентство отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал текущего года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в НАПК напомнили руководителям политических партий об административной и уголовной ответственности за нарушение установленного порядка или сроков представления отчетов, представление заведомо недостоверных сведений, нарушение порядка предоставления или получения взносов, нарушение порядка предоставления или получения госфинансирования уставной деятельности партий.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, НАПК распределило средства государственного бюджета между шестью политическими партиями на финансирование уставной деятельности в третьем квартале 2018 года.

Кабинет министров предлагает парламенту принять законопроект по совершенствованию порядка привлечения к ответственности за нарушения, связанные с предоставлением финподдержки политическим партиям.