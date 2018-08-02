У НАЗК нагадали, коли партії мають подати фінансові звіти за 2-й квартал

Агентство нагадало главам партій про відповідальність за порушення строків подання звітів

Політичні партії до 9 серпня мають подати до Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) фінансові звіти за другий квартал цього року. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Відомство інформує, що станом на 1 серпня 2018 року звіти про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за звітний період до агентства подала 61 партія.

"Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу представників політичних партій, що 9 серпня 2018 року закінчується термін подачі до Національного агентства Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за ІІ квартал поточного року", - сказано у повідомленні.

Крім того, у НАЗК нагадали очільникам політичних партій про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення встановленого порядку або строків подання звітів, подання завідомо недостовірних відомостей, порушення порядку надання або отримання внесків, порушення порядку надання або отримання держфінансування статутної діяльності партій.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, НАЗК розподілило кошти державного бюджету між шістьма політичними партіями на фінансування статутної діяльності у третьому кварталі 2018 року.

Кабінет міністрів пропонує парламенту прийняти законопроект щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінпідтримки політичних партій.