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В НАПК отказались публиковать декларации военных прокуроров

Новости » Политика    30.09.2019 - 16:50
В НАПК отказались публиковать декларации военных прокуроров
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В ведомстве попросили уточнить, касательно каких деклараций отменяются меры безопасности

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции не стали публиковать декларации военных прокуроров после отмены постановления, которое запрещало это делать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, глава ведомства Александр Мангул обратился к главному военному прокурору Виктору Чумаку с просьбой уточнить период, на который распространяется отмена мер безопасности касательно деклараций военных прокуроров. Соответствующее постановление Чумак подписал 16 сентября.

В НАПК отметили, что в постановлениях главного военного прокурора за 2017, 2018 и 2019 годы четко указывались причины применения мер безопасности и на сегодняшний день эти причины остаются актуальными. Поэтому члены НАПК не поддержали проект о предоставлении доступа к декларациям военных прокуроров.

"С целью надлежащего выполнения постановления Главного военного прокурора, председатель НАПК просит сообщить, по которым деклараций военных прокуроров отменяются меры безопасности - тех, которые подаются после принятия соответствующего постановления 16 сентября 2019, или также деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии , которые были представлены в период действия специальных мер безопасности", - говорится в сообщении.

В НАПК отказались публиковать декларации военных прокуроров

Напомним, ранее НАПК выявило недостоверные сведения в декларации бывшего министра финансов Украины и действующего секретаря СНБО Александра Данилюка. Недостоверные сведения в декларации Данилюка составили 1,6 млн грн.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК выявило недостоверные сведения в декларации заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака за 2016 год на сумму 1 млн гривен.

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