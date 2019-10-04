НАЗК планує опублікувати декларації військових прокурорів

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НАЗК розкриє декларації з березня 2017 по 4 жовтня 2019 і не буде закривати їх в подальшому

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкриє доступ до декларацій військових прокурорів в публічній частині реєстру. Таке рішення було прийнято на засіданні 4 жовтня, передає прес-служба НАЗК.

Повідомляється, що уповноважені особи НАЗК вже розпочали роботи по відкриттю даних. Всі декларації військових прокурорів стануть доступні для перегляду в реєстрі протягом наступного тижня.

"Згідно з роз'ясненням заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора Віктора Чумака, НАЗК розкриє декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки з березня 2017 по 4 жовтня 2019 і не буде закривати їх надалі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня у НАЗК не стали публікувати декларації військових прокурорів після скасування постанови, яка забороняла це робити.

Так, глава відомства Олександр Мангул звернувся до головного військового прокурора Віктора Чумака з проханням уточнити період, на який поширюється скасування заходів безпеки щодо декларацій військових прокурорів.

Також РБК-Україна повідомляло, що заступник глави ГПУ - головний військовий прокурор Віктор Чумак 16 вересня скасував постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів було вилучено з публічного доступу.