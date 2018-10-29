НАПК на месяц продлило проверку деклараций Кириленко

Фото: НАПК (УНИАН)

НАПК продлило проверку деклараций Кириленко за 2015 и 2016 годы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на месяц продлило проверку деклараций вице-премьер-министром Украины Вячеслава Кириленко за 2015 и 2016 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, НАПК приняло решение продлить на 30 дней срок полной проверки деклараций Кириленко за 2015 и 2016 годы, а также нардепа Сергея Хланя за 2015-2017 годы.

Кроме того, НАПК начнет проверки деклараций, представленных 12-ю субъектами декларирования, среди которых народный депутат, городской голова, прокуроры и судьи. Речь идет о декларациях, поданых:

проректором по научно-педагогической работе Одесского национального медицинского университета Владленой Дубининой, за 2017 год. членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины Павлом Луцюком, за 2016, 2017 годы. народным депутатом Василием Нимченком, за 2015-2017 годы. городским головой города Конотоп Сумской области Артемом Семенихиным, за 2016 год. судьей Киевского апелляционного административного суда Яной Глущенко, за 2017 год. судьей Апелляционного суда Донецкой области Борисом Половинкиным, 2015 и 2016 годы. прокурором Киевской местной прокуратуры № 8 Ольгой Денисенко, за 2017 год. прокурором Киевской местной прокуратуры № 8 Денисом Климовым, за 2017 год (исправленной). начальником Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Луганской области Александром Волковым, за 2017 год. председателем Коломакского районного совета Харьковской области Владимиром Кужелем, за 2017 год. председателем Новопсковской районной совета Луганской области Борисом Лебедевым, за 2015-2017 годы. заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александром Прокудиным, за 2016 и 2017 годы (исправленной).

Кроме того, НАПК утвердило результаты проверки деклараций, которые были поданы:

народным депутатом Юрием Бабием, за 2016 год. первым заместителем военного прокурора Южного региона Украины Петром Визнюком, за 2015 год. старшим следователем по особо важным делам третьего отдела по расследованию уголовных дел следственного управления финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Андреем Кислюком, за 2016 год. судьей Высшего хозяйственного суда Украины Жанной Корниловой, за 2015 и 2016 годы. заместителем Председателя Национальной полиции Украины - начальником Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игорем Купранцем, за 2017 год. председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимиром Лапой, за 2015 год (исправленной) и 2016 год. депутатом Северодонецкого городского совета Луганской области Ларисой Летючей, за 2016 год. судьей Окружного административного суда города Киева Сергеем Нагорянским, за 2015-2017 годы. следственным Шевченковского отделения полиции Черновицкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Юлией Никифорец, 2015 и 2016 годы. сельским головой Великоалександровского сельского совета Бориспольского района Киевской области Галиной Шевченко, за 2016 год.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК составило 6 протоколов по админнарушениям в отчетах парламентских партий.