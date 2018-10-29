НАПК на месяц продлило проверку деклараций Кириленко
Фото: НАПК (УНИАН)
НАПК продлило проверку деклараций Кириленко за 2015 и 2016 годы
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на месяц продлило проверку деклараций вице-премьер-министром Украины Вячеслава Кириленко за 2015 и 2016 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Как отмечается, НАПК приняло решение продлить на 30 дней срок полной проверки деклараций Кириленко за 2015 и 2016 годы, а также нардепа Сергея Хланя за 2015-2017 годы.
Кроме того, НАПК начнет проверки деклараций, представленных 12-ю субъектами декларирования, среди которых народный депутат, городской голова, прокуроры и судьи. Речь идет о декларациях, поданых:
- проректором по научно-педагогической работе Одесского национального медицинского университета Владленой Дубининой, за 2017 год.
- членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины Павлом Луцюком, за 2016, 2017 годы.
- народным депутатом Василием Нимченком, за 2015-2017 годы.
- городским головой города Конотоп Сумской области Артемом Семенихиным, за 2016 год.
- судьей Киевского апелляционного административного суда Яной Глущенко, за 2017 год.
- судьей Апелляционного суда Донецкой области Борисом Половинкиным, 2015 и 2016 годы.
- прокурором Киевской местной прокуратуры № 8 Ольгой Денисенко, за 2017 год.
- прокурором Киевской местной прокуратуры № 8 Денисом Климовым, за 2017 год (исправленной).
- начальником Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Луганской области Александром Волковым, за 2017 год.
- председателем Коломакского районного совета Харьковской области Владимиром Кужелем, за 2017 год.
- председателем Новопсковской районной совета Луганской области Борисом Лебедевым, за 2015-2017 годы.
- заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александром Прокудиным, за 2016 и 2017 годы (исправленной).
Кроме того, НАПК утвердило результаты проверки деклараций, которые были поданы:
- народным депутатом Юрием Бабием, за 2016 год.
- первым заместителем военного прокурора Южного региона Украины Петром Визнюком, за 2015 год.
- старшим следователем по особо важным делам третьего отдела по расследованию уголовных дел следственного управления финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Андреем Кислюком, за 2016 год.
- судьей Высшего хозяйственного суда Украины Жанной Корниловой, за 2015 и 2016 годы.
- заместителем Председателя Национальной полиции Украины - начальником Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игорем Купранцем, за 2017 год.
- председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимиром Лапой, за 2015 год (исправленной) и 2016 год.
- депутатом Северодонецкого городского совета Луганской области Ларисой Летючей, за 2016 год.
- судьей Окружного административного суда города Киева Сергеем Нагорянским, за 2015-2017 годы.
- следственным Шевченковского отделения полиции Черновицкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Юлией Никифорец, 2015 и 2016 годы.
- сельским головой Великоалександровского сельского совета Бориспольского района Киевской области Галиной Шевченко, за 2016 год.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК составило 6 протоколов по админнарушениям в отчетах парламентских партий.