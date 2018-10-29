НАЗК на місяц продовжило перевірку декларацій Кириленка
Фото: НАЗК (УНІАН)
НАЗК продовжило перевірку декларацій Кириленка за 2015 та 2016 роки
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на місяц продовжило перевірку декларацій віце-прем'єр-міністром України В'ячеслава Кириленка за 2015 та 2016 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.
Як зазначається, НАЗК вирішило подовжити на 30 днів термін повної перевірки декларацій Кириленка за 2015 та 2016 роки, а також нардепа Сергія Хланя за 2015-2017 роки.
Крім того, НАЗК розпочне перевірки декларацій, поданих 12-ма суб’єктами декларування, серед яких народний депутат, міський голова, прокурори та судді. Мова йде про декларації, подані:
- проректором з науково-педагогічної роботи Одеського національного медичного університету Владленою Дубініною, за 2017 рік.
- членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Павлом Луцюком, за 2016, 2017 роки.
- народним депутатом Василем Німченком, за 2015-2017 роки.
- міським головою міста Конотоп Сумської області Артемом Семеніхіним, за 2016 рік.
- суддею Київського апеляційного адміністративного суду Яною Глущенко, за 2017 рік.
- суддею Апеляційного суду Донецької області Борисом Половінкіним, за 2015 та 2016 роки.
- прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Ольгою Денисенко, за 2017 рік.
- прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Денисом Климовим, за 2017 рік (виправленої).
- начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області Олександром Волковим, за 2017 рік.
- головою Коломацької районної ради Харківської област Володимиром Кужелем, за 2017 рік.
- головою Новопсковської районної ради Луганської області Борисом Лебедєвим, за 2015-2017 роки.
- заступником начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Олександром Прокудіним, за 2016 та 2017 роки (виправленої).
Крім того, НАЗК затвердило результати перевірки декларацій, які були подані:
- народним депутатом Юрієм Бабієм, за 2016 рік.
- першим заступником військового прокурора Південного регіону України Петром Візнюком, за 2015 рік.
- старшим слідчим з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Андрієм Кислюком, за 2016 рік.
- суддею Вищого господарського суду України Жанною Корніловою, за 2015 та 2016 роки.
- заступником Голови Національної поліції України - начальником Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігорем Купранцем, за 2017 рік.
- головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимиром Лапою, за 2015 рік (виправленої) та 2016 рік.
- депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області Ларисою Летючою, за 2016 рік.
- суддею Окружного адміністративного суду міста Києва Сергієм Нагорянським, за 2015-2017 роки.
- слідчою Шевченківського відділку поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Юлією Никифорець, за 2015 та 2016 роки.
- сільським головою Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області Галиною Шевченко, за 2016 рік.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК склало 6 протоколів щодо адмінпорушень у звітах парламентських партій.