НАЗК на місяц продовжило перевірку декларацій Кириленка

Фото: НАЗК (УНІАН)

НАЗК продовжило перевірку декларацій Кириленка за 2015 та 2016 роки

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на місяц продовжило перевірку декларацій віце-прем'єр-міністром України В'ячеслава Кириленка за 2015 та 2016 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, НАЗК вирішило подовжити на 30 днів термін повної перевірки декларацій Кириленка за 2015 та 2016 роки, а також нардепа Сергія Хланя за 2015-2017 роки.

Крім того, НАЗК розпочне перевірки декларацій, поданих 12-ма суб’єктами декларування, серед яких народний депутат, міський голова, прокурори та судді. Мова йде про декларації, подані:

проректором з науково-педагогічної роботи Одеського національного медичного університету Владленою Дубініною, за 2017 рік. членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Павлом Луцюком, за 2016, 2017 роки. народним депутатом Василем Німченком, за 2015-2017 роки. міським головою міста Конотоп Сумської області Артемом Семеніхіним, за 2016 рік. суддею Київського апеляційного адміністративного суду Яною Глущенко, за 2017 рік. суддею Апеляційного суду Донецької області Борисом Половінкіним, за 2015 та 2016 роки. прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Ольгою Денисенко, за 2017 рік. прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Денисом Климовим, за 2017 рік (виправленої). начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області Олександром Волковим, за 2017 рік. головою Коломацької районної ради Харківської област Володимиром Кужелем, за 2017 рік. головою Новопсковської районної ради Луганської області Борисом Лебедєвим, за 2015-2017 роки. заступником начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Олександром Прокудіним, за 2016 та 2017 роки (виправленої).

Крім того, НАЗК затвердило результати перевірки декларацій, які були подані:

народним депутатом Юрієм Бабієм, за 2016 рік. першим заступником військового прокурора Південного регіону України Петром Візнюком, за 2015 рік. старшим слідчим з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Андрієм Кислюком, за 2016 рік. суддею Вищого господарського суду України Жанною Корніловою, за 2015 та 2016 роки. заступником Голови Національної поліції України - начальником Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігорем Купранцем, за 2017 рік. головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимиром Лапою, за 2015 рік (виправленої) та 2016 рік. депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області Ларисою Летючою, за 2016 рік. суддею Окружного адміністративного суду міста Києва Сергієм Нагорянським, за 2015-2017 роки. слідчою Шевченківського відділку поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Юлією Никифорець, за 2015 та 2016 роки. сільським головою Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області Галиною Шевченко, за 2016 рік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК склало 6 протоколів щодо адмінпорушень у звітах парламентських партій.