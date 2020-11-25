НАПК лишило "Батькивщину" государственного финансирования

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции остановило государственное финансирование партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко за нарушения в финансовом отчете. Это первое подобные решения НАПК.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Окружного админсуда Киева, в котором "Батькивщина" обжалует решение НАПК.

Партия просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о финансовом отчете и отменить приказ о прекращении госфинансирования.

В движении "Честно" ссылкой на заключение НАПК сообщили, что в отчете "Батькивщины" за первый квартал 2020 обнаружили сразу несколько нарушений. Они касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, а именно: отсутствие отчета городской организации партии города Украинка; отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. гривен; подписания расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей (касается сумской и киевской областных организаций); по донорам киевской городской организации и кировоградской областной организации обнаружили несоответствие их дохода и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017 - 2020 годах; договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета. Речь идет о деньгах, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию.

Решение об остановке финансирования "Батькивщины" - первое подобное, когда партия в ответ сама не отказалась от финансирования, как это сделали "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее РБК-Украина цитировало политического эксперта о том, что лучший среди позавластных партий результат "Батькивщины" на местных выборах является свидетельством несогласия людей с нынешней политикой власти во время эпидемии, и требованием вернуть к управлению государством в трудные времена профессионалов.