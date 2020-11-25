НАЗК позбавило "Батьківщину" державного фінансування

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Нацагентство із питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко через порушення у фінансовому звіті. Це перше подібні рішення НАЗК.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Окружного адмінсуду Києва, в якому "Батьківщина" оскаржує рішення НАЗК.

Партія просить суд визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні висновку про фінансовий звіт і скасувати наказ про припинення держфінансування.

У русі "Чесно" посиланням на висновок НАЗК повідомили, що у звіті "Батьківщини" за перший квартал 2020 року виявили одразу кілька порушень. Вони стосуються аналізу звітності регіональних організацій партії та її центрального офісу, а саме: відсутність звіту міської організації партії міста Українка; відсутність відомостей про наявність фінансових зобов’язань перед ТОВ "Фінейт" на 45 тис. гривень; підписання видаткових накладних про прийом спонсорських внесків у вигляді листівок, брошур та плакатів особами, які на момент підписання цих документів перебували за кордоном (стосується сумської та київської обласних організацій); щодо донорів київської міської організації та кіровоградської обласної організації виявили невідповідність їхнього доходу та розміру їхніх внесків на користь цих осередків у 2017 - 2020 роках; договори з низкою компаній на загальну суму понад 14 млн гривень були датовані раніше, ніж були відкриті вказані у них банківські рахунки. Йдеться про гроші, які партія отримала з держбюджету як компенсацію витрат на парламентську виборчу кампанію.

Рішення щодо зупинки фінансування "Батьківщини" - перше подібне, коли партія у відповідь сама не відмовилась від фінансування, як це зробили "Слуга народу" та "Опозиційна платформа – За життя".

Раніше РБК-Україна цитувало політичного експерта щодо того, що найкращий серед позавладних партій результат "Батьківщини" на місцевих виборах є свідченням незгоди людей із нинішньою політикою влади під час епідемії, і вимогою повернути до управління державою у важкі часи професіоналів.