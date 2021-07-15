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НАПК через суд требует разорвать контракт Витренко с "Нафтогазом"

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Киев, Четверг 15 июля 2021 16:28
НАПК через суд требует разорвать контракт Витренко с "Нафтогазом" Фото: глава "Нафтогаза" Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обратилось в Шевченковский райсуд Киева с иском о разрыве контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и главой правления Юрием Витренко. Свое требование агентство объясняет тем, что ранее выявленные нарушения не были устранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАПК.

Сообщается, что ранее НАПК выявило, что подписание контракта с Витренко нарушает положения закона о предотвращении коррупции, поскольку тот ранее работал в должности замминистра энергетики и исполнял обязанности главы министерства, при этом воздействуя на "Нафтогаз".

После этого НАПК направляло предписания в Кабинет министров и в наблюдательный совет "Нафтогаза" с требованием разорвать контракт, но этого до сих пор не произошло.

"Именно поэтому НАПК обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п.2 ст. 26)", - говорится в сообщении.

При этом в агентстве подчеркивают, что представители правительства и сам Витренко подчеркивали необходимость подачи такого иска, хотя устранить нарушение в случае конфликта интересов обязаны и без решения суда.

Кроме того, главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд направили письмо с разъяснением, как набсовет должен устранить нарушение закона.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева заблокировал оба предписания с требованием уволить Витренко.

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Юрий Витренко НАПК Нафтогаз Украины
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