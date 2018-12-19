НАПК будет контролировать политическую рекламу

Фото: Александр Мангул и Юрий Артеменко (acebook.com/NAZKgov)

НАПК с Нацсоветом подписали меморандум о сотрудничестве

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул и председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подписали меморандум о сотрудничестве с целью обеспечения соблюдения требований избирательного и антикоррупционного законодательства в сфере телерадиовещания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

После подписания меморандума стороны будут обмениваться информацией относительно использования эфирного времени заказчиками политической и социальной рекламы, законного и целевого использования политическими партиями средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, полноты и достоверности сведений, включенных в представленных отчетах партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, отчетах о поступлении и использовании средств избирательных фондов, избирательных фондов кандидатов на пост президента

"Партии отчитываются о своих расходах НАПК, Нацсовет, в свою очередь, имеет полномочия по контролю за политической агитацией, мы будем делать перекрестный контроль информации, которую политические партии подают в НАРК, относительно направления ими средств на телевизионную рекламу. Подчеркиваю, мы не контролируем медиа, но контролируем расходы, которые партии тратят на медиарекламу" - сказал Мангул.

Ранее сообщалось, что НАПК вместе с Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ примет участие в совместной миссии по оценке потребностей в контексте подготовки к наблюдению за выборами президента Украины 2019 года.

Напомним, Парубий подписал постановление о проведении выборов президента 31 марта 2019 года. В тот же день она была опубликована в издании "Голос Украины".

Добавим также, председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук рассказала, что во время президентских выборов 2019 года при формировании избирательных комиссий могут возникать сложности.