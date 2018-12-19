НАЗК буде контролювати політичну рекламу

Фото: Олександр Мангул та Юрій Артеменко (acebook.com/NAZKgov)

НАЗК з Нацрадою підписали меморандум про співпрацю

Голова Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Мангул та голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко підписали меморандум про співпрацю з метою забезпечення дотримання вимог виборчого та антикорупційного законодавства у сфері телерадіомовлення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Після підписання меморандуму сторони будуть обмінюватися інформацією щодо використання ефірного часу замовниками політичної й соціальної реклами, законного та цільового використання політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності, повноти та достовірності відомостей, що включені до поданих звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів, виборчих фондів кандидатів на пост президента.

"Партії звітують про свої витрати до НАЗК, Нацрада, своєю чергою, має повноваження щодо контролю за політичною агітацією, ми робитимемо перехресний контроль інформації, яку політичні партії подають до НАЗК, щодо спрямування ними коштів на телевізійну рекламу. Підкреслюю, ми не контролюємо медіа, але контролюємо витрати, які партії витрачають на медіарекламу" - сказав Мангул.

Раніше повідомлялось, що НАЗК разом з Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ візьме участь у спільній місії з оцінки потреб у контексті підготовки до спостереження за виборами президента України 2019 року.

Нагадаємо, Парубій підписав постанову про проведення виборів президента 31 березня 2019 року. У той же день вона була опублікована у виданні "Голос України".

Додамо також, голова ЦВК України Тетяна Сліпачук розповіла, що під час президентських виборів 2019 року за формуванні виборчих комісій можуть виникати складнощі.