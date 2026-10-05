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Написав свій код для гри: GPT-6 Astra пройшов квести у WoW

13:13 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Написав свій код для гри: GPT-6 Astra пройшов квести у WoW GPT-6 Astra самостійно пройшла стартову зону в WoW (скриншот: Blizzard Entertainment)
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Модель GPT-6 Astra від OpenAI повністю пройшла стартову локацію орків у грі World of Warcraft. Проходження зайняло близько 40 хвилин і відбулося без жодної смерті персонажа.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Tom’s Hardware.

Особливості геймплею

Під час експерименту ШІ не отримував скриншотів, не використовував комп'ютерний зір і не керував персонажем за допомогою клавіатури чи миші.

Модель відтворювала ігрове оточення шляхом аналізу мережевих пакетів сервера та внутрішніх даних гри.

Тестування проводилося на приватному локальному сервері AzerothCore з використанням відкритого проєкту agent-wow.

Розробник надав моделі GPT-6 Astra у режимі високого рівня міркувань лише одну інструкцію: "створити персонажа-орка та виконати всі завдання у стартовій зоні Долини Випробувань".

Самостійне створення інструментів та навігація

Оскільки проєкт не мав готових систем пересування чи бою, штучний інтелект самостійно розробив необхідні інструменти для гри.

GPT-6 Astra створила модуль, який обробляв десятки типів серверних повідомлень і зберігав дані в пам'яті. Скрипт мовою Python формував уявлення про стан гри та надсилав відповідні команди назад на сервер.

Для планування та навігації модель використовувала внутрішні бази даних:

  • аналізувала SQL-файли для визначення місць видачі квестів, розташування NPC та точок спавну;
  • створила допоміжний модуль мовою C++ для розрахунку маршрутів;
  • застосовувала бібліотеку Detour для прокладання шляху між точками.

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Особливості експерименту

Модель успішно впорядкувала черговість виконання квестів, продавала непотрібні предмети, одягала покращене спорядження та вивчала нові здібності перед фінальною печерою.

У процесі пересування ШІ навіть знайшов ділянки з незавершеними даними колізій карток та використав ці особливості сервера на власну користь.

Розробники підкреслюють: експеримент перевіряв здатність штучного інтелекту орієнтуватися у незнайомому структурованому середовищі через базовий протокол, тому його не варто вважати стандартним тестуванням у копії комерційної гри.

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