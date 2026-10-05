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Написал свой код для игры: GPT-6 Astra прошел квесты в WoW

13:13 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Написал свой код для игры: GPT-6 Astra прошел квесты в WoW GPT-6 Astra самостоятельно прошла стартовую зону в WoW (скриншот: Blizzard Entertainment)
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Модель GPT-6 Astra от OpenAI полностью прошла стартовую локацию орков в игре World of Warcraft. Прохождение заняло около 40 минут и произошло без смерти персонажа.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Tom's Hardware.

Особенности геймплея

В ходе эксперимента ИИ не получал скриншоты, не использовал компьютерное зрение и не управлял персонажем с помощью клавиатуры или мыши.

Модель воспроизводила игровую обстановку путем анализа сетевых пакетов сервера и внутренних данных игры.

Тестирование проводилось на приватном локальном сервере AzerothCore с использованием открытого проекта agent-wow.

Разработчик предоставил модели GPT-6 Astra в режиме высокого уровня рассуждений только одну инструкцию: "создать персонажа-орка и выполнить все задания в стартовой зоне Долины Испытаний".

Самостоятельное создание инструментов и навигация

Поскольку у проекта не было готовых систем передвижения или боя, искусственный интеллект самостоятельно разработал необходимые инструменты для игры.

GPT-6 Astra создала модуль, обрабатывавший десятки типов серверных сообщений и хранивший данные в памяти. Скрипт на языке Python формировал представление о состоянии игры и посылал соответствующие команды обратно на сервер.

Для планирования и навигации модель использовала внутренние базы данных:

  • анализировала SQL-файлы для определения мест выдачи квестов, расположения NPC и точек спавна (появления персонажа);
  • создала вспомогательный модуль на языке C++ для расчета маршрутов;
  • применяла библиотеку Detour для прокладки пути между точками.

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Особенности эксперимента

Модель успешно упорядочила очередность выполнения квестов, продавала ненужные предметы, одевала улучшенное снаряжение и изучала новые способности перед финальной пещерой.

В процессе передвижения ИИ даже нашел участки с незавершенными данными коллизий карт и использовал эти особенности сервера в свою пользу.

Разработчики подчеркивают, что эксперимент проверял способность искусственного интеллекта ориентироваться в незнакомой структурированной среде через базовый протокол, поэтому его не следует считать стандартным тестированием в копии коммерческой игры.

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