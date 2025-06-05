"Написана на небесах"? ПЦУ розвінчала поширений міф про людську долю

Чим небезпечні думки про фатум - невідворотність долі

Українцям нагадали, що нерідко можна почути, буцімто "доля" кожної людини:

є визначеною наперед;

"написана на небесах" тощо.

"Але якщо це було б так, то тоді наперед було би визначено: хто спасеться, а хто - ні, хто грішитиме без покаяння, а хто звільниться від гріхів", - зауважили у ПЦУ.

Вірянам пояснили: якщо від людини нічого не залежить, то навіщо їй тоді прагнути чогось, робити добрі справи, змінюватись, вдосконалюватись, жити врешті-решт?

"Ба більше: визнаючи таку наперед визначену "долю" грішник може саме на неї покладати відповідальність за вчинене ним зло, кажучи, що це не він винен, а така "була моя доля", - наголосили у Церкві.

Саме до цього можуть зводити людей думки про фатум, невідворотність долі.

"З чого вже ясно бачимо: вчення це суперечить Євангелію", - додали у ПЦУ.

Чому віра в рок суперечить засадам християнства

Згідно з інформацією прес-служби ПЦУ, "віра в сліпу долю, в рок, суперечить Божественному Одкровенню, на якому ґрунтується християнство".

"Святитель Іоан Золотоустий наголошував, що вчення про долю (рок) посіяне дияволом. Чому? Тому що це вчення пропагує незбагненну зумовленість подій та вчинків людини", - пояснили вірянам.

Уточнюється, що в цьому випадку людина - це іграшка долі, безвольний раб обставин, адже:

від долі нібито не можна втекти;

її буцімто не можна змінити;

їй можна лише підкоритися та смиренно зносити.

"Таке поняття "долі" абсолютизує лише один аспект - несвободу людини", - додали у ПЦУ.

"Написана на небесах" доля людини - міф (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Яким є найбільший дар, даний людині Богом

Християнство свідчить про те, що найбільший дар, даний людині Богом - це дар свободи.

Євангеліє навчає, що людина створена за образом Божим, тож є:

вільною;

здатною робити вибір;

відповідальною за цей вибір.

"Тому, фактично, доля як фатум стоїть в опозиції до свободи вибору, якою наділена людина як творіння Боже", - зауважили у ПЦУ.

Чи може бути гріхопадіння "визначене долею"

Українцям нагадали, що гріхопадіння людини не було визначеною наперед подією, в якій Адам і Єва стали нещасними жертвами.

Навпаки, вони мали можливість вільно зробити вибір:

їсти з дерева пізнання добра і зла, чи не їсти;

обрати послух Богу (який супроводжувався благословенням) або непослух (із подальшим прокляттям).

"Адам і Єва знали, до чого призведе їхнє рішення, і понесли за це відповідальність", - додали у ПЦУ.

Зазначається, що в цілому тема вибору і відповідальності за нього є наскрізною у Писанні: свій вибір зробили і Каїн, і Авраам, і Мойсей, і всі апостоли, і загалом кожен, хто згадується в Біблії.

"І кожен з них за свій вибір поніс власну відповідальність, отримав власну винагороду: або вічність, або смерть і покарання", - зауважили у ПЦУ.

У чому сенс земного життя людини

Сенсом земного, тимчасового, життя людини є підготовка до життя вічного, тобто кожна людина може "обрати" вічність своїми:

вчинками;

справами;

словами;

цінностями;

вподобаннями.

З цим пов'язаний ще один аргумент про антихристиянську сутність поняття "долі".

"Якщо ж у нас не буде способу визначити свою долю самостійно - виходить, що все людство живе даремно, без мети та сенсу, без прагнення бути кращими, без шансу на виправлення", - додали у ПЦУ.

Наголошується, що "віра в фаталізм робить все наше земне життя абсолютно беззмістовним".

У чому полягає вчення про Божий Промисел

Вірянам нагадали, що у Православні є вчення про Божий Промисел.

Він, на відміну від "долі", означає, що всі люди покликані до спасіння, адже благий Промисел Бога:

спрямовує кожну людину до вдосконалення, виправлення, покаяння;

допомагає зробити вибір на користь добра, відшукати шлях єднання з Господом, до блаженного життя у вічності.

"Бог все знає: що було, що є і що буде, і в бутті немає такого тимчасового проміжку, який був би прихований від Творця", - зауважили у ПЦУ.

Водночас, за словами святих отців:

Бог все наперед знає, але не все зумовлює;

Бог передбачає наші вчинки, але не визначає їх усі (бо поважає нашу свободу).

"Зрозуміти це легко, усвідомивши, що Бог знає про вчинені нами гріхи, але вчиняємо їх ми, не Він, тому і ми несемо за них відповідальність", - пояснили українцям.

Як людина може впливати на власне життя та "долю"

Те, що стається з людиною в земному житті, залежить від багатьох факторів:

власних рішень, думок і вчинків;

вчинків інших людей.

Окрім того, завжди залишається ймовірним фактор неочікуваного, непередбачуваного випадку, на який людина не має впливу.

"Проте чи можна через це сказати, що ми не маємо впливу на своє життя? Зовсім ні! Адже ми вирішуємо, як саме вчинити в певній ситуації, як реагувати на події, які не залежать від нас", - наголосили у ПЦУ.

Уточнюється, що люди самі формують власні думки, рішення та дії, а відтак і своє ставлення до певних подій, своє місце в конкретній ситуації та власний вплив на світ довкола.

"Тому, якщо говорити про долю як про життєвий шлях певної людини, то вона залежить від того, як ця людина використовує власну свободу: направляє її на служіння Богові та ближнім або спрямовує на гріх", - додали у ПЦУ.

У підсумку вірянам ще раз нагадали: не якась примарна, всесильна "доля" керує людиною як маріонеткою, а людина сама творить власну долю, обирає свій унікальний життєвий шлях.

Для цього їй і було дароване Богом життя. Адже "що посiє людина, те й пожне".