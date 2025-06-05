"Написана на небесах"? ПЦУ развенчала распространенный миф о человеческой судьбе

В Православной Церкви Украины развенчали популярный миф о человеческой судьбе, а также рассказали о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
Украинцам напомнили, что нередко можно услышать, будто "судьба" каждого человека:
"Но если это было бы так, то тогда заранее было бы определено: кто спасется, а кто - нет, кто будет грешить без покаяния, а кто освободится от грехов", - отметили в ПЦУ.
Верующим объяснили: если от человека ничего не зависит, то зачем ему тогда стремиться к чему-то, делать добрые дела, меняться, совершенствоваться, жить в конце концов?
"Более того: признавая такую заранее определенную "судьбу" грешник может именно на нее возлагать ответственность за совершенное им зло, говоря, что это не он виноват, а такова "была моя судьба", - отметили в Церкви.
Именно к этому могут сводить людей мысли о фатуме, неотвратимости судьбы.
"Из чего уже ясно видим: учение это противоречит Евангелию", - добавили в ПЦУ.
Согласно информации пресс-службы ПЦУ, "вера в слепую судьбу, в рок, противоречит Божественному Откровению, на котором основывается христианство".
"Святитель Иоанн Златоуст подчеркивал, что учение о судьбе (рок) посеяно дьяволом. Почему?" Потому что это учение пропагандирует непостижимую предопределенность событий и поступков человека", - объяснили верующим.
Уточняется, что в этом случае человек - это игрушка судьбы, безвольный раб обстоятельств, ведь:
"Такое понятие "судьбы" абсолютизирует только один аспект - несвободу человека", - добавили в ПЦУ.
Христианство свидетельствует о том, что самый большой дар, данный человеку Богом - это дар свободы.
Евангелие учит, что человек создан по образу Божьему, поэтому является:
"Поэтому, фактически, судьба как фатум стоит в оппозиции к свободе выбора, которой наделен человек как творение Божие", - отметили в ПЦУ.
Украинцам напомнили, что грехопадение человека не было предопределенным заранее событием, в котором Адам и Ева стали несчастными жертвами.
Наоборот, они имели возможность свободно сделать выбор:
"Адам и Ева знали, к чему приведет их решение, и понесли за это ответственность", - добавили в ПЦУ.
Отмечается, что в целом тема выбора и ответственности за него является сквозной в Писании: свой выбор сделали и Каин, и Авраам, и Моисей, и все апостолы, и вообще каждый, кто упоминается в Библии.
"И каждый из них за свой выбор понес собственную ответственность, получил собственную награду: или вечность, или смерть и наказание", - отметили в ПЦУ.
Смыслом земной, временной, жизни человека является подготовка к жизни вечной, то есть каждый человек может "выбрать" вечность своими:
С этим связан еще один аргумент об антихристианской сущности понятия "судьбы".
"Если же у нас не будет способа определить свою судьбу самостоятельно - получается, что все человечество живет зря, без цели и смысла, без стремления быть лучше, без шанса на исправление", - добавили в ПЦУ.
Отмечается, что "вера в фатализм делает всю нашу земную жизнь абсолютно бессмысленной".
Верующим напомнили, что в Православии есть учение о Божьем Промысле.
Он, в отличие от "судьбы", означает, что все люди призваны к спасению, ведь благой Промысел Бога:
"Бог все знает: что было, что есть и что будет, и в бытии нет такого временного промежутка, который был бы скрыт от Творца", - отметили в ПЦУ.
В то же время, по словам святых отцов:
"Понять это легко, осознав, что Бог знает о совершенных нами грехах, но совершаем их мы, не Он, поэтому и мы несем за них ответственность", - объяснили украинцам.
То, что происходит с человеком в земной жизни, зависит от многих факторов:
Кроме того, всегда остается вероятным фактор неожиданного, непредсказуемого случая, на который человек не имеет влияния.
"Однако можно ли из-за этого сказать, что мы не имеем влияния на свою жизнь? Совсем нет! Ведь мы решаем, как именно поступить в определенной ситуации, как реагировать на события, которые не зависят от нас", - отметили в ПЦУ.
Уточняется, что люди сами формируют собственные мысли, решения и действия, а затем и свое отношение к определенным событиям, свое место в конкретной ситуации и собственное влияние на мир вокруг.
"Поэтому, если говорить о судьбе как о жизненном пути определенного человека, то она зависит от того, как этот человек использует собственную свободу: направляет ее на служение Богу и ближним или направляет на грех", - добавили в ПЦУ.
В завершение верующим еще раз напомнили: не какая-то призрачная, всесильная "судьба" управляет человеком как марионеткой, а человек сам творит собственную судьбу, выбирает свой уникальный жизненный путь.
Для этого ему и была дарована Богом жизнь. Ведь "что посеет человек, то и пожнет".
Напомним, ранее в ПЦУ объяснили, кто такие бесы и как с ними бороться.
Читайте также, стоит ли бояться проклятий и как на них реагировать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.