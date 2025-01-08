Напередодні "Рамштайну" до Києва прибула делегація США

Як зазначили у Міноборони, однією з головних тем зустрічі стало обговорення результатів допомоги США Україні протягом 2024 року. А також планування взаємодії команд міністерств оборони у 2025 році.

Було визначено пріоритетні цілі України у 2025 році. Зокрема, зміцнення Сил оборони вздовж лінії фронту, покращення боєздатності підрозділів, посилення захисту українського неба, а також розвиток оборонно-промислового комплексу.

"Окрему увагу приділили подальшій допомозі США щодо конкретних видів озброєння та боєприпасів. Також синхронізували позиції стосовно українських потреб та американських можливостей", - сказано у повідомленні Міноборони.

Засідання "Рамштайн"

Варто нагадати, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" має відбутись у четвер, 9 січня. На зустрічі буде присутній глава Пентагону Ллойд Остін, для якого це буде останнє засідання "Рамштайн" на цій .