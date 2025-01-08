Накануне "Рамштайна" в Киев прибыла делегация США

Как отметили в Минобороны, одной из главных тем встречи стало обсуждение результатов помощи США Украине в течение 2024 года. А также планирование взаимодействия команд министерств обороны в 2025 году.

Были определены приоритетные цели Украины в 2025 году. В частности, укрепление Сил обороны вдоль линии фронта, улучшение боеспособности подразделений, усиление защиты украинского неба, а также развитие оборонно-промышленного комплекса.

"Особое внимание уделили дальнейшей помощи США по конкретным видам вооружения и боеприпасов. Также синхронизировали позиции относительно украинских потребностей и американских возможностей", - говорится в сообщении Минобороны.

Заседание "Рамштайн"

Стоит напомнить, что следующее заседание в формате "Рамштайн" должно состояться в четверг, 9 января. На встрече будет присутствовать глава Пентагона Ллойд Остин, для которого это будет последнее заседание "Рамштайн" на этой должности.