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Напередодні нового року ЗСУ атакували окупантів у Херсонській області: РФ втратила до півтисячі солдатів

Фото: Напередодні нового року ЗСУ атакували окупантів у Херсонській області (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові напередодні нового року завдали потужного удару по російських окупантах у Херсонскій області. Внаслідок дій наших захисників багато солдатів ворога було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, було підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня 2022 року живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області.

"Втрати РФ склали близько 500 військовослужбовців пораненими та вбитими", - зазначили у Генштабі.

Окрім цього, вказується, що 1 січня 2023 року ЗСУ атакували особовий складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області, кількість втрат ворога - уточнюється.

Нагадаємо, українські військові 31 грудня 2022 року атакували район зосередження росіян у Макіївці.

Детальніше читайте у матеріалі "Пряме влучення і багато 200-х: що відомо про удар по окупантах у Макіївці".

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Херсонська областьВійна Росії проти України