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Напередодні дзвінка Трампа Путіну: Стармер обговорив із лідерами ЄС і США війну в Україні

Понеділок 19 травня 2025 03:22
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Напередодні дзвінка Трампа Путіну: Стармер обговорив із лідерами ЄС і США війну в Україні Фото: Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю прем'єр-міністр Британії Кір Стармер обговорив із лідерами США, Італії, Франції та Німеччини війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, лідери обговорили необхідність беззастережного припинення вогню.

Представник Даунінг-стріт додав, що під час розмови також обговорювали застосування санкцій, якщо Росія не буде серйозно ставитися до припинення вогню і мирних переговорів.

Переговори стали результатом інтенсивної дипломатії лідерів, яка почалася з візиту до Києва 10 травня, коли провідні європейські держави підтримали беззастережне 30-денне припинення вогню в Україні.

Після недільних переговорів президент Франції Еммануель Макрон зробив у соцмережі Х пост. Він підтвердив розмову і фактично знову поставив новий ультматум Путіну щодо перемир'я.

"Завтра президент Путін повинен показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне беззастережне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною і Європою", - йдеться в пості Макрона.

Раніше в суботу глава МЗС Британії Девід Леммі звинуватив Москву в заплутуванні ситуації після того, як переговори між Україною і Росією про можливе припинення вогню завершилися менш ніж за дві години, а Трамп заявив, що "нічого не може статися", доки він не зустрінеться безпосередньо з Путіним.

Переговори Трампа і Путіна

Нагадаємо, днями Дональд Трамп анонсував, що в понеділок у нього відбудеться телефонна розмова з Володимиром Путіним. Вони збираються обговорити завершення війни в Україні, а також питання торгівлі.

Далі глава Білого дому додав, що після цього має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському, і разом вони спілкуватимуться з представниками країн-членів НАТО.

Трамп висловив сподівання, що буде оголошено припинення вогню.

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