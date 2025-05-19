Накануне звонка Трампа Путину: Стармер обсудил с лидерами ЕС и США войну в Украине

В воскресенье премьер-министр Британии Кир Стармер обсудил с лидерами США, Италии, Франции и Германии войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В преддверии телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, лидеры обсудили необходимость безоговорочного прекращения огня.

Представитель Даунинг-стрит добавил, что в ходе разговора также обсуждалось применение санкций, если Россия не будет серьезно относится к прекращению огня и мирным переговорам.

Переговоры стали результатом интенсивной дипломатии лидеров, которая начались с из визита в Киев 10 мая, когда ведущие европейские державы поддержали безоговорочное 30-дневное прекращение огня в Украине.

После воскресных переговоров президент Франции Эммануэль Макрон сделал в соцсети Х пост. Он подтвердил разговор и фактически вновь поставил новый ультматум Путину по поводу перемирия.

"Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой", - говорится в посте Макрона.

Ранее в субботу глава МИД Британии Дэвид Лэмми обвинил Москву в запутывании ситуации после того, как переговоры между Украиной и Россией о возможном прекращении огня завершились менее чем через два часа, а Трамп заявил, что "ничего не может произойти", пока он не встретится напрямую с Путиным.