Напавший на полицейских в Париже придерживался радикального исламизма

Мужчина, напавший на полицейских в Париже, контактировал с салафитами и придерживался взглядов радикального исламизма. Об этом заявили в Национальной антитеррористической прокуратуре Франции, передает Lefigaro.

По словам представителя прокуратуры Жана-Франсуа Рикарда, мужчина контактировал с салафитами, а также 10 лет назад принял ислам. Также сообщается, что в разговоре с коллегой он одобрил атаку исламистов на сатирический журнал Charlie Hebdo. Накануне нападения мужчина отправил более 30 сообщений религиозного характера жене.

"Он следовал радикальному видению ислама и был в контакте с людьми салафитского исламистского движения", - сообщил Рикард.

Ранее жена напавшего сообщила, что у мужчины в последнее время были проблемы психического характера. По словам жены, у мужчины могли быть разногласия с руководством полиции, где он ранее проработал более 20 лет.

Напомним, в четверг, 3 октября, в Париже мужчина с ножом напал в штаб-квартире полиции на правоохранителей. В результате нападения погибли четверо полицейских, нападавшего застрелили. Им оказался бывший административный сотрудник полиции, который более 20 лет работал в справочном отделе.