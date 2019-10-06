Нападник на поліцейських в Парижі дотримувався радикального ісламізму

Ілюстративне фото (flickr/Police Nationale)

Чоловік близько 10 років тому прийняв іслам і контактував з салафітами

Чоловік, який напав на поліцейських в Парижі, контактував з салафітами і дотримувався поглядів радикального ісламізму. Про це заявили в Національній антитерористичної прокуратурі Франції, передає Lefigaro.

За словами представника прокуратури Жана-Франсуа Рікарда, чоловік контактував з салафітами, а також 10 років тому прийняв іслам. Також повідомляється, що в розмові з колегою він схвалив атаку ісламістів на сатиричний журнал Charlie Hebdo. Напередодні нападу чоловік відправив більше 30 повідомлень релігійного характеру дружині.

"Він дотримувався радикального бачення ісламу і був у контакті з людьми салафітского ісламістського руху", - повідомив Рікард.

Раніше дружина нападника повідомила, що у чоловіка останнім часом були проблеми психічного характеру. За словами дружини, у чоловіка могли бути розбіжності з керівництвом поліції, де він раніше працював понад 20 років.

Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, в Парижі чоловік з ножем напав у штаб-квартирі поліції на правоохоронців. В результаті нападу загинули четверо поліцейських, нападника застрелили. Ним виявився колишній адміністративний співробітник поліції, який більше 20 років працював в довідковому відділі.