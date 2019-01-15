Нападників на Дзідзьо оголосили в розшук

Фото: Михайло Хома (РБК-Україна)

Їм також заочно повідомили про підозру

Столична поліція оголосила в розшук підозрюваних у нападі на співака Михайла Хому (Дзідзьо). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Слідство з'ясувало, що у артиста виник конфлікт з невідомими, які згодом завдали йому удари по голові і втекли. Попередньо подію було кваліфіковано за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За словами начальника Подільського управління поліції Владислава Іщенка, правоохоронці встановили зловмисників, які побили Хому, - ними виявилися іноземці, раніше судимі за підробку документів.

Після цього злочин перекваліфікували на "хуліганство". Зловмисникам заочно повідомили про підозру і оголосили їх у розшук.

Нагадаємо, напад на Дзідзьо стався в кінці грудня в Києві на вулиці Вікентія Хвойки біля офісу однієї з радіостанцій.

Пізніше стало відомо, що артисту неодноразово погрожували. Конфлікт пов'язаний з правами на творчість гурту DZIDZIO. У самого співака заявляли, що його біля радіокомпанії чекали троє людей, двоє з яких вони знали.