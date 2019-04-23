Напавшему на патрульную в Киеве объявили подозрение

Мужчине, который совершил нападение на патрульную в Киеве и завладел полицейским автомобилем, объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Facebook.

Так, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №10 злоумышленнику, который на ул. Крещатик завладел полицейским автомобилем и сбил женщину-инспектора полиции, объявлено подозрение по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины", - сказано в сообщении.

Указано, что местная прокуратура направила в Шевченковский райсуд столицы ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

"За совершенное ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в патрульной полиции сообщили подробности угона полицейского авто и нападения на патрульную полицейскую на Майдане Независимости в Киеве.

Как сообщало РБК-Украина, на Майдане Независимости в Киеве злоумышленник угнал полицейский автомобиль Toyota Prius. Позже правоохранители сообщили о его задержании.

Также сообщалось, что за наезд на патрульную мужчине грозит пожизненное.