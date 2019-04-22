За наезд на патрульную парню грозит пожизненное

Фото: полицейская Toyota Prius (npu.gov.ua)

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа предусматривает пожизненное заключение

Полиция открыла уголовное производство в отношении парня 1998 года рождения, который вечером 21 апреля на Майдане Независимости угнал полицейский автомобиль и сбил патрульную полицейскую. Об этом сообщает прес-служба Национальной полиции.

По данным пресс-службы, открыты уголовные производства по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части третьей статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Как напомнили в полиции, правоохранители получили сообщение о том, что на улице Крещатик неизвестный угнал служебный автомобиль и сбил патрульную. Следователи установили, что парень, 1998 года рождения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, воспользовался тем, что сотрудники полиции отвлеклись на решение конфликта, на который они прибыли на улицу Крещатик, завладел полицейским автомобилем, а когда женщина-инспектор полиции пыталась его остановить - сбил ее и скрылся.

Патрульная полицейская получила тяжелую черепную-мозговую травму, она находится в реанимационном отделении, где ей оказывают всю необходимую помощь.

"Злоумышленник, учитывая, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сначала ничего не объяснял, а теперь отказывается предоставлять какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, на Майдане Независимости в Киеве злоумышленник угнал полицейский автомобиль Toyota Prius.

Напомним, 21 апреля в Украине проходил второй тур президентских выборов. По данным МВД, охрану порядка обеспечивали более 130 тыс. силовиков.